Commerzbank-Aktie: Warburg Research vergibt Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen von 17,60 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank dürfte die Ziele 2024 erreicht haben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick.

Die Aktie legte um 09:37 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 18,16 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 10,13 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 799 600 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 15,5 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Commerzbank am 13.02.2025 vorlegen.

