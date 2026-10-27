CommVault Systems Aktie
WKN DE: A0JL3S / ISIN: US2041661024
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27.10.2026 20:25:06
Commvault Systems Q2 Profit Rises
(RTTNews) - On Tuesday, Commvault Systems, Inc. (CVLT) reported higher income in the second quarter of 2027, compared to the previous year's second quarter.
Net income for the period went up to $29.11 million or $0.69 per share from $14.73 million or $0.33 per share in the previous year.
Adjusted Net income increased to $58.31 million or $1.38 per share from $41.05 million or $0.91 per share last year.
Total revenues went up to $312.39 million from $276.19 million in the prior year.
Looking ahead, the company has an outlook for 2027 for the ARR at $1.205 billion.
On the Nasdaq, the shares were trading 2.36 percent up at $171.69.
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