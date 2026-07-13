Erste Schätzungen: CommVault Systems legt Quartalsergebnis vor

CommVault Systems äußert sich voraussichtlich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 123,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,520 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,09 Prozent auf 310,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 282,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,23 USD je Aktie, gegenüber 1,58 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,30 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at