COMPASS Pathways mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

COMPASS Pathways hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das COMPASS Pathways ein Ergebnis je Aktie von -0,570 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at