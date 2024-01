CompuGroup-Aktie deutlich höher: Berenberg setzt CompuGroup-Bewertung hoch

In den Augen von Analyst Wolfgang Specht war die Kurskorrektur bei der Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical SECo im vergangenen Jahr übertrieben. Preiserhöhungen im Segment Ambulatory Information Services (AIS), höherwertige Datenlösungen und die prall gefüllten Auftragsbücher im Bereich Hospital Information Services (HIS) dürften seiner Meinung nach in diesem Jahr die wichtigsten Wachstumstreiber sein. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie.

Morgan Stanley hebt CompuGroup auf 'Equal-weight' - Ziel 39 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat CompuGroup von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 41 auf 39 Euro gesenkt. Analystin Laura Metayer sieht in dem Softwarehersteller ein hochwertiges Unternehmen für Gesundheitstechnologie. Sie verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine große, wiederkehrende Umsatzbasis und eine relativ faire Bewertung der Papiere.

So reagiert die CompuGroup-Aktie

Nach positiveren Analysteneinschätzungen sind die Aktien von CompuGroup am Montag via XETRA um zeitweise 5,19 Prozent auf 37,70 Euro angesprungen. Mit dem höchsten Stand seit Mitte September ließen sie die jüngste Charthürde um 38 Euro hinter sich.

Berenberg-Analyst Wolfgang Specht sprach mit unverändertem Kursziel von 49 Euro eine Kaufempfehlung aus. Die schwache Kursentwicklung im vergangenen Jahr sei übertrieben, so der Experte. Er geht für die kommenden Jahre von insgesamt deutlich sinkenden Personalkosten beim Software- und Gesundheitstelematikspezialisten aus. Auch der hohe Rückstand zur Branchenbewertung spreche für die Aktien.

Zudem gab Expertin Laura Metayer von der Bank Morgan Stanley ihre skeptische Einschätzung auf und stufte die Papiere von "Underweight" auf "Equal-weight" hoch.

