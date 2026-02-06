Computer Management stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Computer Management hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 61,99 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 49,30 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,05 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Computer Management einen Umsatz von 1,98 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at