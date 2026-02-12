Computer Modelling Group präsentierte Quartalsergebnisse

Computer Modelling Group hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,07 CAD. Im letzten Jahr hatte Computer Modelling Group einen Gewinn von 0,120 CAD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Computer Modelling Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,7 Millionen CAD im Vergleich zu 35,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at