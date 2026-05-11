Computer Programs and Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Computer Programs and Systems hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Computer Programs and Systems in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 86,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 87,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at