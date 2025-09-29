Comscore Stock Jumps 46% On Recapitalization Agreement

(RTTNews) - comScore, Inc. (SCOR) surged 45.75 percent to $8.92 on Monday, gaining $2.80, after announcing a signed recapitalization deal with Charter Communications, Liberty Broadband, and Cerberus Capital Management. The transaction reduces senior capital, eliminates the preferred dividend burden, and strengthens governance, positioning the company for growth. The stock opened at $8.15 and traded between $7.70 and $10.18, compared with a previous close of $6.12 on the Nasdaq. Volume reached 2.7 million shares, well above the average of 14,000. The stock now trades within a 52-week range of $4.39 to $10.18.