|
12.11.2025 06:31:28
Comtech Telecommunications präsentierte Quartalsergebnisse
Comtech Telecommunications hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,39 USD gegenüber -3,490 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 130,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 126,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -6,950 USD. Im Vorjahr waren -4,700 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Comtech Telecommunications im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 7,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 499,53 Millionen USD im Vergleich zu 540,40 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.