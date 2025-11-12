Comtech Telecommunications präsentierte Quartalsergebnisse

Comtech Telecommunications hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,39 USD gegenüber -3,490 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 130,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 126,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -6,950 USD. Im Vorjahr waren -4,700 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Comtech Telecommunications im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 7,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 499,53 Millionen USD im Vergleich zu 540,40 Millionen USD im Vorjahr.

