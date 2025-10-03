|
ConAgra Foods: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
ConAgra Foods hat sich am 01.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,970 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,63 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
