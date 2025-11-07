Consensus Cloud Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Consensus Cloud Solutions hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 87,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 87,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

