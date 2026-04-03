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03.04.2026 06:31:29
CONSERVAS ODERICH informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
CONSERVAS ODERICH hat am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,590 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 233,6 Millionen BRL gegenüber 227,7 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,69 BRL beziffert. Im Vorjahr waren 3,25 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,96 Prozent auf 828,05 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 733,02 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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