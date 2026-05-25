Hoffnung auf Frieden steigt: Asiatische Börsen legen zu - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt griffen die Anleger vor dem Wochenende noch einmal beherzt zu.

Der ATX schloss letztlich bei 5.982,75 Punkten um 1,22 Prozent fester. Er hatte sich bereits im frühen Handel auf grünem Terrain bewegt und sein Plus dann noch vergrößert.

Der ATX hat vor dem Wochenende wieder die 6.000-Punkte-Hürde angetestet. Im Tageshoch war er erstmals seit gut zwei Wochen wieder über diese runde Marke geklettert; das ebenso alte Rekordhoch bei gut 6.018 Punkten war ebenfalls in Reichweite. In einem freundlichen Börsenumfeld mit vorsichtigem Iran-Optimismus und anhaltender Tech-Rally herrschte auch hierzulande eine gute Stimmung.

Für positive Impulse sorgte eine leichte Entspannung am Ölmarkt. Aus den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gab es weiterhin keine marktbewegenden Neuigkeiten, gleichzeitig blieben auch negative Meldungen vom Persischen Golf aus. Konjunkturseitig brachte das ifo-Geschäftsklima für Deutschland mit einer überraschenden Stimmungsaufhellung gute Nachrichten. Ökonom Marc Schattenberg von der Deutschen Bank sprach von einer willkommenen Stabilisierung auf niedrigem Niveau.

Mit Blick auf die in den vergangenen Wochen erholten europäischen Aktienmärkte hätten die nachlassenden Sorgen im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt geholfen, schrieb Marktstratege Matthew Gilman von der UBS. Jedoch würde die Entwicklung über eine geopolitisch bedingte Erholungsrally hinausgehen: "Wichtiger ist, dass sich das Gewinnumfeld aufhellt, da die strukturellen Wachstumstreiber robust bleiben und unserer Einschätzung nach zunehmend durch eine zyklische Verbesserung zusätzlich gestützt werden." Der Experte bevorzugt dabei unter anderem zyklische Werte, die sich mit säkularen Wachstumstreibern überschneiden. Dazu zählen etwa IT-Aktien mit Exposure zu KI-Investitionen und auch Titel, die von deutschen Fiskalpaketen profitieren könnten.

DEUTSCHLAND

Der DAX zeigte sich am Freitag stärker.

Der DAX schloss 1,15 Prozent stärker bei 24.888,56 Punkten. Bereits zum Start hatte der deutsche Leitindex zugelegt und seine Gewinne im Verlauf dann noch ausgebaut. Damit kam er der runden Marke von 25.000 Punkten wieder deutlich näher.

Die Anleger setzten am Freitag bei deutschen Aktien auf ausbleibende Kampfhandlungen im Iran. "Offenbar glauben die Börsen nicht mehr an eine erneute Eskalation der Kampfhandlungen am Persischen Golf", schrieb LBBW-Stratege Berndt Fernow. Es zeichne sich zwar keine nachhaltige Friedenslösung ab, aber eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen werde auch unwahrscheinlicher. Nach dem Mittag stützte auch die Aussage aus dem Iran, dass in den vergangenen 24 Stunden 35 Schiffe die für den Energiehandel wichtige Straße von Hormus passiert haben sollen.

Fernow sieht das weitere Überraschungspotenzial nach oben aber begrenzt, und so tut sich der DAX bislang schwer damit, erneut die 25.000-Punkte-Marke zu testen. Selbst wenn der Konflikt tatsächlich auf konstruktive Art gelöst würde, könne der Effekt davon dann schnell verpuffen und einer Betrachtung der entstandenen ökonomischen Schäden weichen, warnte Fernow. Im DAX sei deshalb "der Kampf zwischen Bullen und Bären noch nicht entschieden".

WALL STREET

Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs trugen die US-Börsen auch am Freitag weiter nach oben.

Der Dow Jones Industrial, der bei 50.830,24 Punkten ein neues Rekordhoch erreichte, schloss mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 50.579,70 Punkten.

Der NASDAQ Composite ging unterdessen 0,19 Prozent höher bei 26.343,97 Zählern in den Feierabend.

Die Aktienkurse profitierten von den hartnäckigen Hoffnungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Kriegs, zuletzt eher robusten Konjunkturdaten sowie der anhaltenden Euphorie mit Blick auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Für Zuversicht sorgten zuletzt Hoffnungen auf ein baldiges Abkommen im Nahost-Konflikt. Doch ob die Verhandlungen tatsächlich zu einer Einigung zwischen den USA und dem Iran führen, ist weiterhin offen. Vor dem auch in den USA langen Wochenende scheint dies die Risikobereitschaft jedoch nicht zu dämpfen.

Konjunkturseitig wurden der Index der Frühindikatoren für April und der von der Uni Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung für Mai veröffentlicht. Im Blick stand ferner der Wechsel an der Spitze der US-Notenbank. Deren neuer Chairman Kevin Warsh wurde am Freitag vereidigt. Anleger hofften wie auch am Aktienmarkt auf ein Ende des Iran-Krieges und in der Folge auf eine Öffnung der Straße von Hormus. Sollten die Ölpreise dann deutlich fallen, dürfte auch die Inflation zurückgehen und mit ihr Zinserhöhungsspekulationen, hieß es. Manche setzen auch auf Warsh als geldpolitische Taube.

ASIEN

An den Börsen in Asien ist die Stimmung zum Wochenstart blendend.

In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 3,10 Prozent auf 65.303 Punkte. Er hat damit erstmals in seiner Geschichte die Marke von 65.000 Zählern überschritten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil um 0,57 Prozent auf 4.136 Einheiten zu.

In Hongkong wird zu Wochenbeginn aufgrund eines Feiertags indes nicht gehandelt. Der Hang Seng verharrt auf seinem Schlussstand von Freitag bei 25.606,03 Zählern (+0,86 Prozent).

Die fortgesetzte Rally der Chipaktien an der Wall Street und zunehmende Signale einer bevorstehenden Friedensvereinbarung im Nahost-Konflikt sorgen am Montag an den Börsen in Asien für eine freundliche Stimmung. Dazu tragen auch in der Folge deutlich fallende Ölpreise bei. Brent-Öl verbilligt sich zeitweise um über 5 Prozent auf knapp 98 Dollar je Fass. Das ist das niedrigste Niveau seit rund fünf Wochen.

Laut US-Präsident Donald Trump ist ein sogenanntes Memorandum of Understanding zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus "weitgehend ausgehandelt", was die Hoffnung auf eine Entspannung in dem inzwischen monatelangen Konflikt nährte. Allerdings ließ Trump dieser Aussage später die Warnung folgen, dass "keine Eile", bestehe, eine Vereinbarung abzuschließen.

Das US-Nachrichtenportal Axios berichtete bereits am Samstag unter Berufung auf US-Beamte von einer Vereinbarung, die derzeitige Waffenruhe um 60 Tage zu verlängern, die Straße von Hormus wieder für die Handelsschifffahrt zu öffnen und dem Iran zu erlauben, uneingeschränkt Öl zu exportieren. Die Meldungen sind allerdings weiter mit Vorsicht zu genießen, zumal es offenbar im Hinblick auf das Atomwaffenprogramm des Irans weiter keine Einigung gibt. Möglicherweise wird der Themenkomplex aber zunächst ausgeklammert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX