Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
|
10.03.2026 07:44:00
Consider This AI Agent Stock Over C3.ai
In September, artificial intelligence (AI) enterprise company C3.ai (NYSE: AI) announced that it was launching an agentic AI product. "Each AI agent in C3 AI Agentic Process Automation is given an objective together with constraints, instructions, and memory, and uses known data, tools, and business knowledge to achieve that objective. Workflows can run on demand, be triggered by events, or operate on a schedule," the company's announcement said.Based on its revenue outlook, though, it doesn't look like this innovation will be a game-changer for C3.ai anytime soon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
