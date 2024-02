Constantia Flexibles erwirbt Mehrheit an Tojners Aluflexpack

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Untertitel, Lead, Aktienkurs ---------------------------------------------------------------------

Der heimische Verpackungshersteller Constantia Flexibles erwirbt die Mehrheitsanteile des schweizerisch-kroatischen Konkurrenten Aluflexpack des österreichischen Investors Michael Tojner. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen am Freitag ein Übernahmeangebot für die verbleibenden Aktien an. Das Barangebot von Constantia Flexibles beträgt zwischen 15 und 18,75 Franken (15,82 bis 19,77 Euro). Damit bietet der Verpackungshersteller bis zu 324 Mio. Franken für Aluflexpack.

Am Donnerstag hatten die Aktien der Aluflexpack an der Schweizer Börse bei 8,71 Franken geschlossen. Am Freitag schossen die Papiere kurzfristig bis auf 16,10 Franken in die Höhe.

Der Verwaltungsrat empfiehlt laut Mitteilung, das Angebot anzunehmen. Das Angebot entspreche einer Prämie von 72 bis 115 Prozent auf den Schlusskurs der Aluflexpack-Aktie am 15. Februar 2024, dem letzten Handelstag vor der Voranmeldung des Angebots. Zudem beinhalte das Angebot eine Prämie von 78 bis 123 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage vor der Voranmeldung des Angebots. Das Übernahmeangebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen, teilte die Constantia Flexibles weiter mit.

Die Constantia Flexibles mit Sitz in Wien befindet sich seit Jänner 2024 vollständig im Besitz des Private-Equity-Unternehmens One Rock Capital Partner aus New York. Rund 57 Prozent der Aluflexpack-Aktien hat sich das Unternehmen mit dem Kauf der entsprechenden Aktienpakete von Montana Tech Components und der Xoris GmbH gesichert. Über die Montana Tech kontrollierte bisher der österreichische Unternehmer Michael Tojner mehr als die Hälfte an Aluflexpack.

sag/cgh

ISIN CH0107020692 WEB http://www.constantia-flexibles.com http://www.montanatechcomponents.com/