Constellation Brands Canada: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Constellation Brands Canada hat am 07.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 CAD gegenüber 0,280 CAD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Constellation Brands Canada in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,10 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 3,39 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at