Constellation Software stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Constellation Software gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,18 Milliarden USD gegenüber 2,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at