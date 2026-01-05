Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
05.01.2026 06:30:08
Construction company GRC rises 11% on Monday after 40% surge over past week
The renamed OKH Global is largely controlled by Gordon and Celine Tang’s real estate firmWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!