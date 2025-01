Continental-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Continental von 80 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der schwierige Markt belaste das Autozuliefergeschäft, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu letzten Unternehmenssignalen vor der Bilanzvorlage. Die Aufspaltungspläne blieben aber in der Spur.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Continental-Aktie musste um 11:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 68,52 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 28,43 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 149 904 Continental-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 5,7 Prozent nach oben. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.