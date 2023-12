COP28/Guterres: 2023 heißestes Jahr in der Geschichte der Menschheit

DUBAI (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat das Jahr 2023 als das "heißeste Jahr in der Geschichte der Menschheit" bezeichnet. Allerdings halten sich die maßgeblichen wissenschaftlichen Institutionen - der EU-Klimawandeldienst Copernicus, die US-Wetterbehörde NOAA und die Weltwetterorganisation WMO - noch mit einer definitiven Aussage zurück, ob das laufende Jahr das wärmste seit der Industrialisierung wird. Schließlich ist das Jahr noch nicht vorbei. Die NOAA spricht beispielsweise davon, dass das aktuelle Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 99 Prozent das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen vor 174 Jahren wird.

"Die Dinge entwickeln sich so schnell, dass wir schon einen ganzen Monat vor dem Ende des Jahres erklären können, dass 2023 das heißeste Jahr in der Geschichte der Menschheit war", sagte Guterres in einer Videobotschaft, die bei der Vorstellung des vorläufigen WMO-Berichts zum Zustand des Weltklimas am Donnerstag bei der Weltklimakonferenz in Dubai eingespielt wurde. Streng genommen dürfte es aber schwierig nachzuweisen sein, dass es in der Menschheitsgeschichte in einzelnen Jahren nicht auch Mal wärmer war.

"Wir erleben den Kollaps des Klimas in Echtzeit und die Folgen sind verheerend", sagte Guterres. Die hohen Temperaturen sollten den Politikern Schauer über den Rücken jagen. Guterres rief die mehr als 190 in Dubai versammelten Länder auf, dringend schärfere Klimaschutzmaßnahmen zu beschließen. Das schlimmste Klimachaos könne noch verhindert werden, wenn die Erwärmung auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden könne./oe/DP/jha