19.11.2025 06:31:28
CopperCorp Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
CopperCorp Resources hat am 17.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CopperCorp Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
