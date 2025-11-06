Corcept Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Corcept Therapeutics hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 207,6 Millionen USD gegenüber 182,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at