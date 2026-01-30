CORE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CORE hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 63,29 JPY, nach 30,99 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat CORE mit einem Umsatz von insgesamt 7,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at