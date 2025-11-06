Core Molding Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Core Molding Technologies präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 58,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at