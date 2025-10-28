Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|Quartalsbericht
|
28.10.2025 14:43:00
Corning-Aktie dennoch in Rot: Corning steigt in die Gewinnzone
Corning erzielte im dritten Quartal 2025 einen Gewinn: Das Ergebnis je Aktie stieg von -0,140 US-Dollar auf 0,67 US-Dollar. Damit lag Cornings Ergebnis knapp über den Analystenschätzungen, die im Durchschnitt bei 0,665 US-Dollar je Aktie gelegen hatten.
Der Umsatz belief sich im Berichtsquartal auf 4,27 Milliarden US-Dollar, nach 3,39 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Damit übertraf Corning die Markterwartungen von 4,23 Milliarden US-Dollar.
Die Aktie verliert im Handel an der NYSE zeitweise 3,50 Prozent auf 86,23 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
