Corning Inc. Q2 Income Advances

(RTTNews) - Corning Inc. (GLW) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $559 million, or $0.64 per share. This compares with $469 million, or $0.54 per share, last year.

Excluding items, Corning Inc. reported adjusted earnings of $680 million or $0.78 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 16.6% to $4.505 billion from $3.862 billion last year.

Corning Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $559 Mln. vs. $469 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.54 last year. -Revenue: $4.505 Bln vs. $3.862 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.85 To $ 0.89 Next quarter revenue guidance: $ 4.9 B To $ 5.0 B