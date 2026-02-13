Coromandel Engineering informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Coromandel Engineering hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Coromandel Engineering 61,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 66,8 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at