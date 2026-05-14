CORONA präsentierte Quartalsergebnisse

CORONA ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CORONA die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 17,79 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -26,670 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,09 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CORONA einen Umsatz von 16,09 Milliarden JPY eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 33,91 JPY gegenüber 37,80 JPY im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat CORONA in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 85,34 Milliarden JPY im Vergleich zu 85,21 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at