Corteva Aktie
WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044
|
04.11.2025 23:33:28
Corteva, Inc. Q3 Loss Decreases, Beats Estimates
(RTTNews) - Corteva, Inc. (CTVA) revealed Loss for third quarter that Decreased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled -$320 million, or -$0.47 per share. This compares with -$524 million, or -$0.76 per share, last year.
Excluding items, Corteva, Inc. reported adjusted earnings of -$156 million or -$0.23 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.47 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 12.6% to $2.618 billion from $2.326 billion last year.
Corteva, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$320 Mln. vs. -$524 Mln. last year. -EPS: -$0.47 vs. -$0.76 last year. -Revenue: $2.618 Bln vs. $2.326 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $3.25 - $3.35 Full year revenue guidance: $17.7 - $17.9 Bln
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corteva Inc Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Corteva stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
31.10.25
|S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corteva-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.10.25
|S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corteva von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Corteva stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.10.25
|S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corteva von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
08.10.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
03.10.25
|S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corteva-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.10.25
|Gewinne in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Corteva Inc Registered Shs When Issuedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|55,00
|1,07%