Corteva: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Corteva hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,47 USD gegenüber -0,760 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 2,62 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,33 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at