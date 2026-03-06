Cortigent legte Quartalsergebnis vor

Cortigent hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,480 USD. Im Vorjahr waren -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at