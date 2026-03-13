ATX und DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Freitag kaum vom Fleck bewegen. An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird am Freitag stabil erwartet.

Der ATX dürfte die Sitzung kaum bewegt beginnen.

Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Freitag starten. Es dreht sich weiter alles um den Ölpreise, am Morgen geht Brent bei rund 100 Dollar das Barrel um. Nach der Freigabe der strategischen Ölreserve durch die Internationale Energieagentur versuchen die USA nun durch eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland den Preisanstieg zu dämpfen. Dass die Börsen bislang nicht stärker eingebrochen sind, führt CMC auf die Hoffnung zurück, dass die Auflösung der Notfallreserven der USA und Europas die Zeit überbrücken soll, bis der Krieg im Iran beendet werde. "Ob dies tatsächlich wie erwartet eintreffen wird, ist vollkommen unklar. Zumindest aber hilft es kurzfristig, panikartige Verkäufe an den europäischen Aktienmärkten zu verhindern." Hilfreich seien auch die hohen Absicherungspositionen, die im Vorfeld des Iran-Kriegs aufgebaut worden seien Diese federten einen Grossteil der potenziellen Kursrückgänge ab. Umso spannender werde der in der kommenden Handelswoche stattfindende grosse Verfallstermin an den Terminbörsen. DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird mit einer ruhigen Eröffnung erwartet.

Der DAX wird nahe der Nulllinie erwartet.

Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich im DAX ein ruhiger Start ab. Auf Wochensicht läge der DAX damit leicht im Plus, nachdem er am Montag noch bis auf 22.927 Punkte eingebrochen war. Richtungsweisend für Anleger ist die Entwicklung am Energiemarkt, denn Öl- und Gaspreise sind der Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen. Und hier ist die Lage momentan vergleichsweise ruhig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent pendelt um 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen war.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten am Donnerstag die Bären.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Abschlag von 1,56 Prozent bei 46.677,85 Zählern.

Auch der NASDAQ Composite schloss mit Verlusten und verlor schlussendlich 1,78 Prozent auf 22.311,98 Zähler.

Im Fokus blieb der Iran-Krieg samt der Ölpreise, die trotz der Freigabe von Reserven durch die Internationale Energieagentur weiter steigen.

Anleger scheuten weiter Risiken. Denn zum einen wurden in irakischem Gewässer zwei Öltanker angegriffen, und zum anderen verunsicherten Aussagen von Irans neuem Religionsführer und Staatsoberhaupt. Modschtaba Chamenei forderte Rache für die Opfer im Krieg gegen die USA und Israel. Auch müsse "weiterhin der Hebel der Blockierung der Strasse von Hormus genutzt werden". Sie ist ein Nadelöhr der globalen Energieversorgung.

Die vor der Startglocke veröffentlichten US-Konjunkturdaten setzten erneut keine Impulse. Bereits am Vortag hatten die im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Verbraucherpreise für Februar kaum Beachtung am Markt gefunden. So hat die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung in der Woche zum 7. März leicht abgenommen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verliert der Nikkei 225 1,16 Prozent auf 53.820,31 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite um 0,39 Prozent auf 4.113,02 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,71 Prozent auf 25.534,26 Zähler ab.

Der andauernde Iran-Krieg und seine Folgen lasten auch am Freitag auf den Börsen in Ostasien. Vor allem die drastisch gestiegenen Ölpreise wecken Konjunktur- und Inflationssorgen, zumal in der kommenden Woche zahlreiche Notenbanksitzungen anstehen. Unter anderem tagen die US-Notenbank, die Bank of England, die Europäische Zentralbank und die Reserve Bank of Australia (RBA). Mit den Ölpreisen dürfte die Inflation steigen, was die Notenbanken dazu veranlassen könnte, Zinssenkungen zu verschieben oder die Zinsen gar anzuheben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX