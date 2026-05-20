CorVel Aktie
WKN: 917184 / ISIN: US2210061097
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20.05.2026 12:18:42
CorVel Corp. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - CorVel Corp. (CRVL) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $31.029 million, or $0.61 per share. This compares with $26.419 million, or $0.51 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $248.548 million from $231.514 million last year.
CorVel Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $31.029 Mln. vs. $26.419 Mln. last year. -EPS: $0.61 vs. $0.51 last year. -Revenue: $248.548 Mln vs. $231.514 Mln last year.
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