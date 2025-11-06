CorVel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CorVel hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte CorVel einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,6 Millionen USD – ein Plus von 6,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CorVel 224,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at