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15.04.2026 06:31:29
COSMOS Pharmaceutical legte Quartalsergebnis vor
COSMOS Pharmaceutical hat am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 102,19 JPY. Im letzten Jahr hatte COSMOS Pharmaceutical einen Gewinn von 99,86 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 273,21 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 246,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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