Cot a Aktie
WKN DE: A1WY6X / ISIN: US2220702037
|
19.12.2025 11:59:16
Coty Sells Final Wella Stake, Frees Up Cash For Debt Cuts
This article Coty Sells Final Wella Stake, Frees Up Cash For Debt Cuts originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coty Inc (A)mehr Nachrichten
|
12.12.25
|Coty chair to leave as owner JAB plans leadership shake-up (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Coty A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Coty A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.10.25
|How Coty ended up as Big Beauty’s ugly duckling (Financial Times)
|
30.09.25
|Coty explores sale of Max Factor and Rimmel as $12.5bn beauty bet backfires (Financial Times)
|
19.08.25
|Ausblick: Coty A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.25
|Erste Schätzungen: Coty A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Coty Inc (A)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Coty Inc (A)
|2,72
|-0,37%
