Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
05.11.2025 21:09:00
Could Buying $10,000 of Rigetti Computing Make You a Millionaire?
If you had been bold enough to invest $10,000 into Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) at the start of 2023, your investment would be more than halfway to $1 million in value by now.The market's excitement around quantum computing has pushed Rigetti and its pure-play peers to new heights, after gaining significant momentum in late 2024. Recent advances in the technology have led analysts and investors to turn even more bullish on quantum computing's prospects to deliver major advances in a host of industries ranging from healthcare to materials science to cybersecurity. Analysts at consulting giant McKinsey anticipate the market for quantum chips and related technology booming to $100 billion within the next decade.Many investors may be wondering if it's too late to get in on quantum computing stocks, or if there's still a lot more growth to come. Could buying $10,000 of Rigetti Computing still put you on track to a million-dollar portfolio?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: Rigetti Computing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Rigetti Computing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|32,67
|5,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.