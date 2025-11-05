Rigetti Computing Aktie

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

05.11.2025 21:09:00

Could Buying $10,000 of Rigetti Computing Make You a Millionaire?

If you had been bold enough to invest $10,000 into Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) at the start of 2023, your investment would be more than halfway to $1 million in value by now.The market's excitement around quantum computing has pushed Rigetti and its pure-play peers to new heights, after gaining significant momentum in late 2024. Recent advances in the technology have led analysts and investors to turn even more bullish on quantum computing's prospects to deliver major advances in a host of industries ranging from healthcare to materials science to cybersecurity. Analysts at consulting giant McKinsey anticipate the market for quantum chips and related technology booming to $100 billion within the next decade.Many investors may be wondering if it's too late to get in on quantum computing stocks, or if there's still a lot more growth to come. Could buying $10,000 of Rigetti Computing still put you on track to a million-dollar portfolio?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
