Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
|
15.11.2025 10:50:00
Could Buying Energy Transfer Stock Today Set You Up for Life?
Most investors examining Energy Transfer (NYSE: ET) today are likely excited by the approximately 8% distribution yield of the master limited partnership (MLP). That's a lot of income if you are trying to live off dividends in retirement.Just don't get so enamored of the yield that you overlook the full story. Here's why Energy Transfer may not be the stock to set you up for a lifetime of reliable income -- but one of its industry peers could be.Energy Transfer operates in a sector known for its high volatility. Oil and natural gas prices can fluctuate dramatically and rapidly in response to factors such as supply and demand, geopolitical conflicts, and the economy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
