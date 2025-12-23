Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|
23.12.2025 12:00:00
Could Buying the Invesco QQQ Trust Today Set You Up for Life?
Investors don't always need to select individual stocks in order to take advantage of the market's compounding magic. This is where exchange-traded funds (ETFs) come into the picture. There are thousands of these investment vehicles on the market, giving investors access to whatever flavor they choose.Among the sea of ETFs, though, a popular choice is the Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). It has performed extremely well in the past decade. And it's a good idea to take a closer look at what it can offer for a portfolio.Can buying the Invesco QQQ Trust today set you up for life?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
Invesco Ltd
|22,99
|-0,61%
