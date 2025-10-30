Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
30.10.2025 01:00:00
Could Investing $10,000 in Rigetti Computing Stock Make You a Millionaire?
You don't need call options or other exotic investment strategies to make life-changing returns in financial markets. Sometimes, buying a regular stock like Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) can do the trick. With shares up by over 3,170% over the last 12 months, a $10,000 investment made this time last year would be worth a whopping $327,000 today as investors get more excited about the company's pick-and-shovel take on quantum computing opportunity -- a technology that could potentially transform the way people live and do business. But is this rally driven by hype or fundamentals? Let's dig deeper to see if Rigetti is still a buy or if it is time for investors to take their profits and run for the hills.Quantum computing promises to dramatically boost the problem-solving ability of computers by replacing the traditional bit (which can only be in one of two states) with something called a qubit, which can be in multiple states simultaneously. Scientists have been working on it for decades. But Wall Street started really paying attention late last year, when Google released its quantum chip, Willow, capable of correcting its own mistakes and outperforming traditional supercomputers on specialized tests.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: Rigetti Computing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Rigetti Computing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|36,50
|7,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.