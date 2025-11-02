Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
03.11.2025 00:14:00
Could Robinhood Stock Be Worth $1 Trillion by 2030?
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) went public just over four years ago, and it has already grown to a market cap of around $130 billion. It has established itself as a top trading platform, especially among young investors. In just the past 12 months, the stock has climbed more than 420%.The business has been thriving as its platform makes it easy to trade stocks and crypto, and even place wagers on prediction markets. It has expanded in size and with so much growth under its belt already and a lot more still on the horizon, the stock looks unstoppable. Could it potentially join the trillion-dollar club by 2030?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhoodmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
31.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
27.10.25
|NYSE-Handel: S&P 500 am Montagmittag stärker (finanzen.at)
|
27.10.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
22.10.25
|NYSE-Handel S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Robinhood gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Robinhoodmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|128,12
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.