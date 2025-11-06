Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|Zahlen präsentiert
|
06.11.2025 17:12:00
Robinhood glänzt mit Umsatz- und Gewinnsprung - Aktie fällt aber
Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat Robinhood die Erwartungen beim Gewinn übertroffen. So legte das EPS von 0,170 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,61 US-Dollar zu. Analysten hatten im Vorfeld einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,538 US-Dollar im Durchschnitt erwartet.
Auch bei den Erlösen übertraf Robinhood die Erwartungen. Nachdem im Vergleichszeitraum im Vorjahr noch 637 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden, betrug der Umsatz in Q3 2025 nun 1,274 Milliarden US-Dollar. Experten hatten im Schnitt mit 1,21 Milliarden US-Dollar gerechnet.
An der NASDAQ zeigen sich Anleger dennoch nicht zufrieden und lassen die Robinhood-Aktie zeitweise um 7,95 Prozent auf 131,16 US-Dollar fallen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: OpturaDesign / Shutterstock.com,II.studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Robinhoodmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robinhood von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.10.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
31.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
27.10.25
|NYSE-Handel: S&P 500 am Montagmittag stärker (finanzen.at)
|
27.10.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
Analysen zu Robinhoodmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|109,70
|-12,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.