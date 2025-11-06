Robinhood Aktie

Robinhood für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

Zahlen präsentiert 06.11.2025 17:12:00

Robinhood glänzt mit Umsatz- und Gewinnsprung - Aktie fällt aber

Robinhood glänzt mit Umsatz- und Gewinnsprung - Aktie fällt aber

Für Anleger von Robinhood wurde es am Mittwoch spannend. So entwickelten sich Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Quartal.

Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat Robinhood die Erwartungen beim Gewinn übertroffen. So legte das EPS von 0,170 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,61 US-Dollar zu. Analysten hatten im Vorfeld einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,538 US-Dollar im Durchschnitt erwartet.

Auch bei den Erlösen übertraf Robinhood die Erwartungen. Nachdem im Vergleichszeitraum im Vorjahr noch 637 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden, betrug der Umsatz in Q3 2025 nun 1,274 Milliarden US-Dollar. Experten hatten im Schnitt mit 1,21 Milliarden US-Dollar gerechnet.

An der NASDAQ zeigen sich Anleger dennoch nicht zufrieden und lassen die Robinhood-Aktie zeitweise um 7,95 Prozent auf 131,16 US-Dollar fallen.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: OpturaDesign / Shutterstock.com,II.studio / Shutterstock.com

Robinhood 109,70 -12,01% Robinhood

