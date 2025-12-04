:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
04.12.2025 14:00:00
Could This AI Chipmaker Be the Market's Next Trillion-Dollar Contender?
Over the past two years, Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) became the first two $1 trillion chipmakers. Nvidia, which reached the $1 trillion mark in 2023, is now worth $4.3 trillion. Broadcom, which hit that milestone last year, is worth $1.8 trillion.The rapid expansion of the artificial intelligence (AI) market propelled both chipmakers into the 12-zero club. Sales of Nvidia's data center GPUs, which are used to process complex AI tasks, skyrocketed as companies launched more generative AI applications. Sales of Broadcom's networking, optical, and custom accelerator chips to AI infrastructure providers also surged. Nvidia and Broadcom are still the only two trillion-dollar chipmakers, but several smaller AI-oriented chipmakers might join that elite group in the near future. One of those chipmakers might be AMD (NASDAQ: AMD), which currently has a market cap of about $350 billion.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 788,00
|1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.