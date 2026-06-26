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26.06.2026 06:31:29
Courtside Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Courtside Group lud am 24.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Courtside Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,7 Millionen USD – ein Plus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Courtside Group 14,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Courtside Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,260 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 61,67 Millionen USD – ein Plus von 18,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Courtside Group 52,12 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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