CPI Aerostructures Inc. Q2 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for CPI Aerostructures Inc. (CVU):

Earnings: -$1.32 million in Q2 vs. $1.41 million in the same period last year. EPS: -$0.10 in Q2 vs. $0.11 in the same period last year. Revenue: $15.18 million in Q2 vs. $20.81 million in the same period last year.