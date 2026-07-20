Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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21.07.2026 01:07:40
Craft and keyboard: The trainees mastering tech and age-old skills
Firms have to balance hi-tech and age-old skills when training up young workers.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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