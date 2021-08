Crash im Herbst erwartet: Experte zeigt wenig Optimismus für Bitcoin und Aktien

• Guggenheim-CIO sieht Aktien im Oktober 15 Prozent tiefer• Bitcoin könnte sich halbieren• Hochzinsanleihen aktuell zu teuer

Inflationssorgen, mögliche Anpassungen in der Geldpolitik und die Angst vor den Folgen der Delta-Variante des Coronavirus haben in den vergangenen Wochen für hohe Nervosität unter Anlegern gesorgt. Auch Scott Minerd, Chief Investment Officer der Vermögensverwaltung Guggenheim Investment, sieht eine gefährliche Gemengelage und rechnet im Herbst mit kräftigen Kursrückgängen.

In einem Interview mit "Bloomberg Television" erklärt der Experte, was auf die Anleger nach dem Sommer zukommen könnte: "September und Oktober werden dieses Jahr wahrscheinlich sehr hart". Bei Aktien rechnet er mit massiven Kursrückgängen, "vielleicht ein Pullback von 15 % oder etwas mehr".

Dabei hat Minerd diverse Risikofaktoren für die Märkte ausgemacht. Zunächst nennt er in diesem Zusammenhang eine schneller als erwartete Drosselung der Wertpapierkäufe durch die US-Notenbank Federal Reserve. Auch die Ausbreitung der Delta-Variante von COVID-19 wird seiner Ansicht nach belastend auf den Aktienmarkt durchschlagen.

Einen längerfristigen Kursrückgang erwartet der Guggenheim-CIO aber offenbar nicht: "Sobald die Dodgers beim Eröffnungsspiel der World Series dabei sind, denke ich, dass Sie kaufen können", erklärt er. Das erste Spiel, in dem Titelverteidiger Los Angeles Dodgers antritt, wurde auf den 26. Oktober terminiert.

Neben Aktien werden Minerd zufolge auch Kryptowährungen einen rauen Herbst erleben. Beim Kryptoprimus Bitcoin rechnet er mit einer Fortsetzung des Preisrückgangs, bis auf 15.000 US-Dollar könne es seiner Meinung nach abwärts gehen. Damit würde sich die weltgrößte Kryptowährung zum aktuellen Niveau in etwa halbieren. "Da wird noch mehr Luft rausgelassen", glaubt Minerd. Der Standard-Bärenmarkt für Bitcoin sei ein 80-prozentiger Rücksetzer, "angesichts der ganzen Unsicherheit und der neuen Konkurrenz durch neue Coins denke ich, dass es noch weiteres Abwärtspotenzial gibt".

