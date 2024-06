Crayon wird als Gewinner des Microsoft Scale Solutions (LSP) Partner of the Year 2024 ausgezeichnet

Crayon gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Scale Solutions (LSP) 2024 Microsoft Partner of the Year Award gewonnen hat. Das Unternehmen wurde als einer der weltweit führenden Microsoft-Partner für seine herausragenden Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf der Basis von Microsoft-Technologie ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem Microsoft Partner Award 2024 für Scale Solutions (LSP), die die führende Rolle von Crayon als globaler IT-Dienstleister mit einer Cloud-First-Strategie widerspiegelt", sagte Melissa Mulholland, CEO von Crayon. "Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Microsoft war entscheidend für die Bereitstellung von erstklassigen Serviceangeboten. Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt unseren einzigartigen Wert und die Breite unseres Angebots in den sechs Partner Solution Designations von Microsoft sowie unsere Rolle bei der Förderung der Transformation, Nutzung, Einhaltung und Einführung von Microsoft Cloud-Lösungen auf globaler Ebene. Ein herzliches Dankeschön an Microsoft für diese geschätzte Anerkennung. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer starken und produktiven Partnerschaft."

Mit den Microsoft Partner of the Year Awards werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft Cloud-Anwendungen, Dienste, Geräte und KI-Innovationen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Auszeichnungen wurden in verschiedenen Kategorien vergeben, wobei die Preisträger aus mehr als 4.700 Nominierungen aus über 100 Ländern ausgewählt wurden. Crayon wurde für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Scale Solutions ausgezeichnet.

Scale Solutions Partner sind das Gesicht von Microsoft für die Kunden. Sie nutzen die Lösungsdesigns des Microsoft AI Cloud Partner Program (MAICPP), um erstklassige Serviceangebote zu liefern.

Einer der Kunden von Crayon, Telent, wollte seine kritischen Kunden-Workloads auf Azure migrieren.

"Die Zusammenarbeit mit den Azure-Beratern von Crayon war ein absolutes Vergnügen. Alle waren sachkundig, fleißig und bereit, die Extrameile zu gehen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Wir haben uns von Crayon immer unterstützt gefühlt", sagte Sandeep Loi, Telents Head of Cloud Engineering.

"Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of the Year Awards 2024", sagte Nicole Dezen, Chief Partner Officer und Corporate Vice President bei Microsoft. "Die Dynamik, die durch die zahlreichen KI- und Copilot-Ankündigungen in diesem Jahr entstanden ist, hat die Innovationen unserer Partner beflügelt und unseren Kunden bahnbrechende Dienste und Lösungen ermöglicht. Ich bin begeistert von den Fähigkeiten und der Kreativität in unserem Partner-Ökosystem. Die diesjährigen Gewinner zeigen auf wunderbare Weise, was mit KI und der Microsoft Cloud alles möglich ist.

