Creative Learning: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Creative Learning stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite hat Creative Learning im vergangenen Quartal 0,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Creative Learning 0,2 Millionen USD umsetzen können.

